Guasto alla condotta idrica, Aprilia resta senza acqua. Intervento in corso

Aprilia a secco a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in Via Ugo La Malfa. Lo comunica il gestore del servizio, Acqualatina, informando che l'interruzione idrica «si protrarrà fino alle ore 13 di oggi»



Sono escluse dall'interruzione le zone di Campoleone e Campoverde, mentre i tecnici della società sono al lavoro per risolvere il problema. «Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti».





Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20



