Guasto a quattro ripetitori di telefonia ad Aprilia: telefonini inutilizzabili

di raffaella patricelli

Problemi per i clienti Vodafone ad Aprilia da questa mattina alle 8.30 per un guasto improvviso ai quattro ripetitori presenti in città. Gli utenti si sono trovati con i telefonini isolati. Non si può effettuare una chiamata, né utilizzare internet da un paio d’ore. I tecnici Vodafone si sono messi già al lavoro, il guasto riguarda i ripetitori di Aprilia centro, in via Inghilterra, Aprilia Sud, Aprilia Quartaccio della Mandria. «Il problema verrà risolto il prima possibile», spiega Vodafone. In tanti da questa mattina stanno segnalando il problema anche sui Social.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA