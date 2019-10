Guasti alle condotte idriche: Aprilia senza acqua, problemi anche a Latina. Lavori in corso

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprilia senza acqua a causa di un guasto. La società che gestisce il servizio idrico integrato, Acqualatina, informa che sono in corso lavori che si protrarranno oltre le 22 - orario inizialmente previsto - in via Carroceto. I lavori sono complicati dalla presenza di un cavo elettrico. L'interruzione riguarda l'intero comune esclusi Campoleone, Campoverde e Colle di Mare. Autobotti sono disponibili in via Mascagni,via Tiberio e via Galilei.Problemi anche a Latina,in via del Lido e traverse collegate fino alla Marina. Anche in questo caso si tratta di un guasto particolarmente grave, il ripristino era previsto per le 20,30 ma è stato posticipato di un paio d'ore. La condotta danneggiata è proprio al centro della strada e si trova a due metri di profondità (foto sotto)