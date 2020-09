Latina, Fiamme gialle: cambio al vertice della Compagnia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio al vertice della Fiamme Gialle di Latina. Il capitano Davide De Meo, alla guida della Compagnia del Capoluogo da quattro anni, ha lasciato il comando al capitano Gerardo Totaro per prendere servizio al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Milano. Il capitano Totaro, laureato in Giurisprudenza, arriva dalla tenenza di Ischia, dove ha condotto diverse indagini rilevanti.Il neo comandante della Compagnia di Latina, nel suo intervento di saluto, ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferimento dell’incarico, assicurando il massimo impegno ad esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e a garantire la sicurezza e la tutela dell’economia legale. Il comandante provinciale, colonnello Michele Bosco, ha ringraziato il capitano De Meo e rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo comandante.