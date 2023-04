Gravissimo incidente sulla Nettunense ad Aprilia, tre feriti all'ospedale

Domenica 2 Aprile 2023, 14:08







Ancora un gravissimo incidente sulla Nettunense ad Aprilia. Lo schianto, che ha coinvolto un Doblo ed un furgone Iveco, è avvenuto ieri sera dopo le 23e30 all'altezza di Campo di Carne. Ferite tre persone, un 33enne alla guida dell'Iveco ed un 39enne ed una 48enne che viaggiavano sul Doblo. Gravi le condizioni della donna arrivata all'ospedale di Aprilia in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti presso gli ospedali di Latina, Anzio e Aprilia ed i carabinieri di via Tiberio che hanno proceduto con i rilievi di rito. Pesantissimi i disagi al traffico. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore.