Grave incidente in via del Querceto ad Aprilia: due ragazzini restano feriti

Grave incidente stradale ad Aprilia in periferia: due bambini di 11 e 12 anni sono rimasti feriti. Erano in sella ad un vecchio motorino, senza targa e senza assicurazione, stavano girando attorno casa, in via Cecina, nel quartiere Selciatella di Aprilia, quando sono andati a scontrarsi con violenza contro un furgone Berlingo. Lo scontro è avvenuto alle 9.30 di oggi in via del Querceto, con un Berlingo. Uno dei due è ricoverato al bambino Gesù in gravi condizioni, l’altro al Goretti di Latina. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Aprilia.

