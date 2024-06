Grave incidente su via Norbana: atterra l'eliambulanza, una donna trasferita al San Camillo

È dovuta atterrare l’eliambulanza questo pomeriggio su via Norbana, la strada che collega Sermoneta Scalo a Norma, dove una Fiat Punto che scendeva dalla montagna con a bordo un’anziana madre e sua figlia è venuta a scontrarsi, in prossimità della curva prima del bivio per Ninfa, con una Ford che trasportava alcune persone e che procedeva invece in direzione opposta, verso sopra.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. Mentre le persone sulla Ford sono rimaste illese, l’anziana donna di oltre novant’anni sulla Punto è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti con il mezzo di soccorso su ruote. Per sua figlia sessantenne, invece, si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza, atterrata sui campi al lato della strada e che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche la polizia locale di Sermoneta e i carabinieri della stazione di Cori, supportati nelle operazioni di chiusura della strada per effettuare i rilievi dagli uomini dell'associazione nazionale carabinieri della sezione di Sermoneta.