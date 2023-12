Grave incidente sulla Pontina, auto si ribalta: un ferito trasportato a Roma

Grave incidente questa mattina sulla Pontina, un’auto ribaltata. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Bmw e una Citroen, si è verificato all’altezza di via del Tufetto. Nel sinistro due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave. Sul posto è atterrata l’eliambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso a Roma.

Per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 San Paolo della Croce. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito. Pesantissimi i disagi al traffico con diversi chilometri di coda. Chiusa per oltre un'ora la corsia in direzione sud.