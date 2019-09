APRILIA - Grave incidente sulla Pontina in direzione Latina all'altezza dello svincolo per via dei Cinque Archi ad Aprilia. Sono tre i mezzi coinvolti, una moto, una Renault Clio e un camion. Sulla carreggiata è atterrata l'eliambulanza del 118 e sul posto ci sono gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia e i sanitari del 118. Al momento il traffico è bloccato e si sono già creati almeno tre chilometri di fila.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA