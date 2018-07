Grave incidente sulla Migliara 53: ferito anche un bambino

Grave incidente, oggi pomeriggio, sulla Migliara 53 a Sabaudia. A scontrarsi sono state due automobili: cinque i feriti, tra cui un bambino, portati in ospedale a bordo di tre ambulanze del 118.

La dinamica dell'incidente, che si è verificato intorno alle 16, è al vaglio della polizia stradale. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto per la viabilità sono presenti la polizia locale e la Anc di Sabaudia.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



