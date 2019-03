Grave incidente sull'Appia, statale chiusa in entrambi i sensi di marcia

Un grave incidente si è verificato questa mattina al km 98,50 dell'Appia, nel territorio di Terracina. L'impatto, molto violento tra tre mezzi, ha causato il ferimento grave di due persone che sono state soccorse con l'eliambulanza. Per questo motivo il tratto dell'Appia è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, con importanti ripercussioni sul traffico che viene deviato sulle strade limitrofe. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che dovranno stabilire la dinamica del sinistro. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità appena possibile.



