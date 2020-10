Grave incidente sull'Appia, 40enne elitrasportato al san Camillo

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla via Appia a Cisterna tra una moto di grossa cilindrata e un trattore. Ad avere la peggio il motociclista, un 40enne residente a Cisterna che è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma in condizioni serie. L’impatto è avvenuto alle 14 sull’incrocio tra via della Vite e l’Appia Nord in zona Le Castella. Di Cisterna anche il 42enne conducente del mezzo agricolo. Dopo lo scontro il motociclista è caduto rovinosamente a terra e la moto si è fermata 100 metri più avanti rispetto al punto d’impatto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del comandante Raoul De Michelis che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per circa 2 ore, tempo utile per effettuare i soccorsi e permettere all’eliambulanza di effettuare le manovre di atterraggio e partenza. Il trattore e la moto sono stati recuperati e tenuti a disposizione delle autorità competenti.

