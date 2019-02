Grave incidente stradale sulla 156 tra Priverno e Prossedi: tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale per fortuna sulla regionale 156 dei Monti Lepini tra i comuni di Priverno e Prossedi. Erano da poco passate le 15 quando la Ford condotta da una donna con a bordo il coniuge, mentre percorreva la regionale in direzione Frosinone-Latina, per cause in via di accertamento da parte della Polstrada di Latina e Terracina, perdeva il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta dove stava transitando un furgone Iveco guidato da un vivaista residente a Serrone, in provincia di Frosinone.L'impatto è stato violentissimo ed a rimetterci è stata anche un'altra auto in transito sull'importante arteria di collegamento tra l'area pontina e quella ciociara. Tre i feriti, per fortuna in modo non grave, trasferiti dalle ambulanze dell'Ares 118 presso l'ospedale civile "Alfredo Fiorini" di Terracina. Intervenuti anche i vigili del Fuoco della squadra A/3 terracinese, mentre la strada è stata bloccata per un paio di ore al fine di consentire i rilievi di rito e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.