Grave incidente stradale a Cisterna, tre feriti. Ileso un bimbo di 5 anni.

Un gravissimo incidente stradale si è appena verificato a Cisterna, sulla strada statale Appia, all’incrocio con via Artemide, zona industriale. Due le auto coinvolte : una Mercede Cla con a bordo una uomo alla guida e una donna sul lato passeggero e Mercedes C sport con a bordo una coppia e un bambino di quasi cinque anni.

La prima è rimasta al centro strada, la seconda è finita nel canale. Miracolosamente illeso il bambino, che viaggiava al sicuro nel seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza. La ferita più grave è la donna a bordo della Mercedes Cla, elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma.



Tre le ambulanze intervenute della Croce bianca, una delle quali ha trasportato il conducente della Merdes C sport a Latina; un’auto medica,la squadra dei vigili del fuoco di Latina; gli agenti della polizia locale di Cisterna e la polizia stradale di Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA