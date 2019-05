Grave incidente questa mattina all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi. Un commerciante stava lavorando con il muletto quando, per cause da accertare, è rimasto seriamente ferito ad un arto inferiore.



Tempestivo l'intervento di un mezzo del 118.



I sanitari hanno stabilizzato le condizioni del ferito, un commerciante di Fondi, in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza, atterrata all'interno della struttura di viale Piemonte. © RIPRODUZIONE RISERVATA