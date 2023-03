Gratta e Vinci, vinto mezzo milione di euro a Fondi. Ma è mistero sul fortunato

La dea bendata ha fatto tappa a Fondi: è stato acquistato un gratta e vinci che ha fruttato 500mila euro. Il biglietto vincente, dal costo di 5 euro ed appartenente alla lotteria istantanea “Numerissimi”, è stato venduto di recente dal bar tabaccheria Sepe, all’interno della stazione di servizio Petrol Gamma di via Sant’Anastasia, verso la zona a mare.

Gratta e vinci, ladri rubano biglietti per 6mila euro a Ceccano. Lo sfogo del tabaccaio: «Basta, andate a sudarvi il pane»

Fondi, vinti 500mila euro con un Gratta e Vinci

Mistero, almeno in apparenza, sull’identità di chi si è aggiudicato il mezzo milione. «Questa è un’area di transito, ogni giorno passano decine di clienti sia del posto che di fuori città», spiega il gestore dell’attività. «Magari potrebbe essere un autista, ma sarebbe come cercare il classico ago nel pagliaio, anche perché il vincitore probabilmente non ha grattato qui, altrimenti ce ne saremmo accorti. Avrebbe senz’altro tradito qualche reazione».

La vincita, inizialmente “fantasma”, è stata confermata per via ufficiale dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli solo in questi scorsi.