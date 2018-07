La fortuna bacia il Lazio, 500mila euro vinti ad Aprilia

La fortuna bacia il Lazio: ad Aprilia sono stati vinti 500 mila euro con “Il miliardario”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Graziella Conti in Largo G. Marconi 14, ad Aprilia.



« Non è la prima volta che la nostra ricevitoria viene baciata dalla fortuna: già nel 2006 un biglietto vincente da 500 mila euro venne grattato qui da noi! Questa volta, però, scoprire il lieto evento è stato ancora più piacevole: una mattina, bloccato sotto la saracinesca del negozio, troviamo un foglio accartocciato. Eravamo increduli quando capimmo che ci trovavamo difronte alla fotocopia del biglietto vincente, con sopra una dedica davvero carina: cinquecentomila volte grazie! Da lì abbiamo cominciato a festeggiare come se avessimo vinto anche noi, considerato che quel gesto ci ha fatto sentire partecipi della bella notizia. Certo, se vincessi anche io una cifra del genere partirei subito per una vacanza rilassante...ma aver contribuito a rendere più serena la vita di qualcuno è davvero una piacevole sensazione » , hanno commentato Graziella Conti e Francesco Rocca, titolari della Tabaccheria Conti di Aprilia. Dall’inizio dell’anno nel Lazio il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per più di 400 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro con un incremento del 3% rispetto al 2017.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



