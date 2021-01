Grandine sul capoluogo pontino nel primo fine settimana del 2021: strade e auto "imbiancate"

Il maltempo ha tormentato la provincia di Latina praticamente per tutto il primo fine settimana del 2021. Il nuovo anno s'è aperto con temperature molto basse, vento, pioggia e intorno alle 20:30 il capoluogo pontino è stato letteralmente "imbiancato" dalla grandine che poi è rimasta visibile anche sull'asfalto e sulle auto parcheggiate dando l'illusoria immagine di una sorta di nevicata. Il fenomeno ha destato la curiosità di molti abitanti di Latina che hanno colto l'occasione per immortalare il fenomeno pur restando a casa. Lampi e tuoni hanno accompagnato il momento della grandinata. Nella foto sotto ecco come si presentava l'area delle autolinee, nella zona nord di Latina, nei pressi di via Romagonoli. Si attendono rovesci anche per le prossime ore.

Ultimo aggiornamento: 20:53

