Paesaggi imbiancati ieri mattina in diverse località della provincia di Latina, Ponza inclusa. La violenta grandinata, mista a neve, che si è abbattuta sull'isola pontina nella tarda serata di sabato, dalle 21.30 fino a mezzanotte, ha regalato un paesaggio inedito quanto suggestivo. Con la complicità della notte e delle basse temperature, il ghiaccio ha tardato a sciogliersi ed ha resistito fino alla tarda mattinata di ieri, soprattutto sulla strada panoramica poco transitata. «Abbiamo subito una breve interruzione della viabilità lungo la strada provinciale, dove il ghiaccio ha raggiunto cinquanta centimetri di altezza ha raccontato il sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo -. All'incrocio tra la strada di Sant'Antonio e l'imbocco della via Panoramica c'è stato bisogno di spalare il ghiaccio con un mezzo meccanico anche per consentire all'acqua di defluire, per evitare l'allagamento delle abitazioni e dei negozi circostanti a piano terra. Comunque, tutte cose risolte con l'intervento dei volontari della Protezione civile e della Polizia locale».



«Per il resto niente di particolare ma sicuramente uno spettacolo veramente suggestivo», ha riferito il primo cittadino. Il maltempo ha interessato soprattutto la zona del porto, mentre a Le Forna il fenomeno è stato più contenuto. Limitati i danni: qualche insegna è volata via, qualche muretto a secco nei campi coltivati è crollato. «Fortunatamente non c'è stata alcuna interruzione di elettricità o di erogazione dell'acqua», ha commentato Gino Pesce, titolare del ristorante stellato Acqua Pazza, chiuso in questo periodo di limitazioni da zona rossa. «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) sono stato a fare jogging ha aggiunto il ristoratore - e la strada era ancora piena di ghiaccio. A Ponza non ho mai assistito ad una scena del genere». In alcuni punti dell'isola, meno esposta al sole, il ghiaccio ha resistito anche nel pomeriggio, a più di 18 ore dalla grandinata. Per tutta la giornata di ieri la temperatura sull'isola lunata si è mantenuta a pochi gradi sopra lo zero, ma il freddo sulla costa e l'entroterra pontino è arrivato all'improvviso nel primo pomeriggio del 26 dicembre, imbiancando le colline dei monti Lepini, Ausoni e Aurunci.



Spettacolare il colpo d'occhio dall'altura del Semprevisa, completamente innevata, con visibilità perfetta fino a Monte Circeo e alle Isole Pontine. Terracina, dalla riviera di Ponente, si è presentata con un capello bianco in testa, appunto le sovrastanti colline innevate.



