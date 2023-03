Priverno, grandinata improvvisa durante la sagra: fuggi fuggi dei turisti, chicchi come sassi

Doveva essere un giorno di festa con il ritorno, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, della Sagra della Falia e Broccoletti nel centro storico di Priverno. Migliaia le persone arrivate dalla provincia di Latina, ma anche da altre zone di tutta Italia (molti con i camper in un'area appositamente allestita), per un evento che celebra il piattro tradizionale dell'antico paese dei Monti Lepini. Il centro di Priverno era stracolmo di visitatori, la giornata soleggiata ha favorito l'afflusso di persone. Ma improvvisamente, alle 15.30, si è scatenato il finimondo con una grandinata improvvisa che ha provocato un fuggi fuggi generale.

Molti si sono rifugiati sotto al porticato del centro storico, ma lo spazio non era sufficiente e dunque tantissimi visitatori hanno raggiunto i parcheggi per andare via di corsa.

"Siamo avviliti - spiega uno degli organizzatori della Sagra - perché la giornata stava andando benissimo, tutti erano soddisfatti, anche i commercianti del paese oltre ai tanti visitatori. Siamo stati davvero sfortunati, alle 16 doveva iniziare la musica dal vvo in piazza e invece la giornata è stata rovinata da una gradinata intensa".

Il maltempo ha colpito tutta l'area creando disagi anche a Maenza e Roccagorga, come dimostrano le fotografie ei video girati da molti cittadini della zona.