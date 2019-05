Grande festa in piazza per Salvatore De Meo in Europa: bagno di folla e torta gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandeieri per il, elettocon il simbolo diPer la più importante delle conquiste nella carriera del primo cittadino della città non poteva mancare la torta delle grandi occasioni: enorme, con i colori dell'Europa, il cognome del candidato, scritto sulle schedevolte in quattro regioni (Lazio, Umbria, Toscana e Marche) e le bandierine della città che lo ha sostenuto.Presenti per festeggiare un traguardo che forse ai più sembrava lontanissimo, quasi inarrivabile, il senatore di Fondi e coordinatore regionale del partito, il, Vincenzo Carnevale, consigliere comunale e referente locale di Forza Italia e centinaia di altri simpatizzanti azzurri, amici e cittadini.«Sono fiero di questo bellissimo risultato - è il commento di De Meo - che premia il lavoro intenso e meticoloso di chi mi ha sostenuto per settimane con entusiasmo e generosità e voglio dunque ringraziare di cuore tutti coloro che vi hanno contribuito, in primis gli elettori. La mia elezione è il frutto di un appassionato lavoro di squadra da parte di una classe dirigente che da oltre due decenni è profondamente radicata nei territori e si impegna quotidianamente, a qualsiasi livello istituzionale, a recepire le istanze dei cittadini. La politica lontana dalla società è una politica contro i territori, mentre in provincia di Latina Forza Italia ha sempre dimostrato di essere vicina alle persone puntando al coinvolgimento, alla partecipazione e alla condivisione.La mia candidatura nasce infatti dal ruolo di sindaco e di rappresentante degli enti locali sia inche nel, una prospettiva che io definisco “privilegiata” perché in questi anni mi ha dato la possibilità di comprendere meglio le priorità che le istituzioni, di ogni livello, devono affrontare e risolvere in ambito territoriale».