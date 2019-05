Gradinata e tribuna centrale chiuse per Latina-Avellino. Ecco tutte le info per assistere alla gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco ormai a Latina-Avellino, sfida che chiuderà la stagione di serie D. Una gara che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno ha definito a rischio e per la quale sono già stati adottati dei provvedimenti. Il Prefetto di Latina ha, infatti, emesso su proposta del Questore del capoluogo e a seguito della riunione tecnica di coordinamento, il decreto con il quale ha stabilito alcune disposizioni organizzative a cui dovranno attenersi le due società sportive.Intanto il sindaco di Latina ha autorizzato l’utilizzo dello stadio soltanto per alcuni settori: Curva Nord, tribuna laterale A (riservata ai tifosi del Latina Calcio 1932) e tribuna laterale B (riservata ai tifosi dell’Avellino Calcio). Resteranno chiusi pertanto i settori tribuna centrale e gradinata, oltre alla tribuna VIP. Tra l'altro, sarà possibile acquistare i biglietti fino a sabato 4 maggio alle ore 19.I botteghini del Francioni, quindi, osserveranno i seguenti orari:Giovedì 2 maggio e venerdì 3 dalle ore 17 alle ore 20, mentre sabato 4 maggio dalle ore 10 alle ore 19Per i possessori di abbonamento gradinata l’accesso sarà garantito solo nel settore curva nord, mentre per chi detiene l'abbonamento tribuna centrale e vip sarà garantito l’accesso solo nella tribuna laterale A.Per quanto concerne i i prezzi dei biglietti, la tribuna Coperta laterale A viene 20€ senza riduzione alcuna e diritto di prevendita di 1€, ci vorranno 8€ invece per acquistare un ticket di Curva Nord, senza riduzione alcuna e diritto di prevendita di 1€.Per la tribuna Coperta laterale B (occupata dai tifosi dell'Avellino) 20€ senza riduzione alcuna e diritto di prevendita di 1€.