Goretti ospedale «ad alta tecnologia», mercoledì l'inaugurazione dei nuovi macchinari

«L’idea non è più quella di realizzare un centro di alta diagnostica nel Goretti, ma di rendere il Goretti un ospedale di alta tecnologia». E' quanto si legge nell'invito alla presentazione dei nuovi macchinari in dotazione al nosocomio di Latina.L'evento, preannunciato dal sindaco nei giorni scorsi, è in programma mercoledì 18. E' prevista una conferenza stampa con inizio alle 10,30 alla quale prenderanno parte il primo cittadino di Latina, Damiano Coletta, il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, il preside della facoltà di Farmacia e medicina della "Sapienza", Carlo Della Rocca, l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, il vice presidente della Fondazione sanità e ricerca Sebastiano Fidotti e il presidente onorario della Fondazione Roma Emanuele Francesco Maria Emmanuele. A seguire un convegno sull'importanza delle nuove tecnologie diagnostiche del quale è possibile scaricare il programma completo