Gli studenti di Latina in piazza per il clima : "Riprendiamoci il futuro"

Piazza piena di studenti questa mattina a Latina per terzo Global Climate Strike. A partecipare alla manifestazione in difesa del clima i ragazzi degli istituti della provincia che, seguendo l'esempio della giovane attivista Greta Thunberg, si sono dati appuntamento in piazza del Popolo.Il colorato corteo ha poi raggiunto il Parco Falcone Borsellino dove, in un clima festoso, si sono alternati diversi interventi degli studenti con un unico messaggio: “Siamo tutti fratelli sotto lo stesso tetto che ci sta cadendo addosso. Riprendiamoci il nostro futuro”.La manifestazione è stata organizzata dalla Rete degli studenti medi con il sostegno del gruppo locale dei Fridays for Future. Accanto ai ragazzi, in corteo, anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, l'assessore regionale all'Ambiente Enrica Onorati, vari rappresentanti istituzionali, i sindacati e molti professori.