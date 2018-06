Gli spavaldi del clan Di Silvio: «Sette mesi ed esci»

di Marco Cusumano

«Sei sette mesi ed esci, che vuoi che sia!». I membri del clan Di Silvio pensavano di rischiare poco con la loro attività di spaccio ed estorsioni. Non sapendo di essere intercettati da decine di cimici e telecamere sparse in tutto Campo Boario, chiacchieravano tranquillamente ostentando sicurezza. Il 5 ottobre 2016 viene registrato un dialogo in via Muzio Scevola tra Armando, Ferdinando, Samuele e Gianluca Di Silvio. Quest'ultimo sembra sicuro di rischiare solo sette mesi di carcere, ma Samuele esprime dei dubbi:...