LATINA -Sarà inaugurato venerdì mattina alle 10:30 il murales che da questa mattina ha incuriosito tutti i passanti di via Cattaneo a Latina e che è stato realizzato dall’artista milanese Cheone. L’opera in cui spiccano gli occhi del giudice Paolo Borsellino sarà inaugurata proprio in occasione della commemorazione dei 22 anni dalla Strage di via D’Amelio. Il murales rientra nel progetto Post che nasce dalla volontà di due realtà associative, Rublanum e Jaf e ha l’obiettivo di sviluppare, valorizzare e riqualificare il territorio urbano attraverso l’arte, o meglio, attraverso la Street Art. Un incontro per la presentazione del progetto si terrà giovedì dalle 17.30 presso il Museo Cambellotti con l’assessore alla cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia, l’assessore al Decoro Emilio Ranieri, il presidente della commissione cultura Fabio D'Achille, il curatore del progetto Post Giacomo Marinaro, Pier Luca Dussich di Jaf, l’artista Cheone e il Collettivo 148.