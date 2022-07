Gli ex alunni dell'Iniasa di Latina si ritrovano dopo 50 anni

Dopo 50 anni sono tornati a incontrarsi gli alunni dell'istituto professionale Iniasa, l'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale nel Settore Artigiano, di Latina. Tanti infatti sono gli anni passati dal diploma nel 1972.

Lo hanno fatto l'altra sera in un ristorante del capoluogo. L'idea è stata lanciata da uno degli ex studenti che ha rintracciato i compagni, uno a uno, tramite social. La ricerca ha dato i suoi frutti. «Eravamo in 18 in classe racconta Claudio Tonini, uno degli ex alunni ci siamo ritrovati in 15. Qualcuno purtroppo è morto, un altro aveva il Covid, ma siamo riusciti a organizzare una serata piena di ricordi e aneddoti. Con loro anche il professore, Serafino Di Palma, in realtà anche lui al tempo molto giovane, poco più che un ragazzo.

«Aveva giusto qualche anno più di noi - racconta Claudio e infatti era al suo primo impego come docente. Avendo frequentato una scuola professionale serviva un docente di telecomunicazioni e lui si era diplomato a Roma all'istituto Galileo Galilei, proprio in telecomunicazioni. Con lui abbiamo concluso il terzo anno, quello degli esami, poi ognuno di noi ha intrapreso una carriera diversa, compreso Serafino che ha lavorato poi a lungo per Ferrovie dello Stato».

Ora gli ex alunni sono tutti sulla settantina e si stanno godendo la pensione. «Siamo più o meno tutti rimasti in zona, chi a Borgo Le Ferrire, Borgo Grappa, Sezze, Roccagorga e dintorni. C'è chi ha lavorato in fabbrica, chi all'Enel, chi in Telecom, chi ha intrapreso la carriera di imprenditore, insomma tutti ci siamo fatti una posizione nella vita ed è stato divertente raccontarcelo».

La cosa più divertente è stato riconoscersi. «Devo ammettere che non è stato semplice, solo in due tre abbiamo mantenuto il peso forma dell'epoca, tutti gli altri no, diciamo portandosi dietro qualche chilo in più, e su questo abbiamo riso molto, ricordando anche i panini che compravamo per la ricreazione nell'alimentari vicino all'istituto, nello stabile vicino al bar Pontesilli. Ma poi abbiamo rivissuto passo passo anche i ricordi sulle lezioni di pratica e teoria e gli insegnamenti che sono stati utili a tutti noi per intraprendere le nostre carriere. Ricordi davvero unici che è stato bello rivivere insieme», racconta Claudio.

E per coronare la reunion hanno scattato una foto, nella stessa posizione di 50 anni fa, senza camice ovviamente, ma con gli stessi sorrisi di allora.