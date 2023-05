Botte al figlio, condannato il papà “orco": confermati i quattro anni inflitti in primo grado

Confermata anche in secondo grado la condanna a quattro anni di reclusione inflitta al "papà orco", un 50enne di Terracina accusato di maltrattamenti nei confronti del figlio minorenne. Una sentenza emessa giovedì dalla terza sezione della Corte di Appello di Roma, che ha di fatto ribadito la pronuncia firmata nel 2022 dal Tribunale di Latina. Secondo le ricostruzioni emerse in aula la giovane vittima, assistita dall'avvocato Monica Nassisi e nel corso del processo costituitasi parte civile, sarebbe stata per anni costretta a vivere in un incubo fatto di violenze e sopraffazioni. Schiaffi e calci, offese, minacce, umiliazioni. Un quadro desolante ed a suo tempo alla base dell'allontanamento dal nucleo familiare della madre del ragazzino, altra vittima del 50enne imputato. Un uomo noto agli archivi delle forze dell'ordine per i reati di tentato omicidio, furto e lesioni personali, oltre che per le vicende legate ai maltrattamenti in famiglia.