Gli Aurunci Rugby Formia volano in Inghilterra per i 150 anni del Preston Grasshoppers

L’Aurunci Rugby Formia giovedì 29 agosto volerà in Inghilterra per affrontare un prestigioso torneo in occasione dei festeggiamenti del 150esimo anniversario della fondazione di uno dei club più antichi del mondo della palla ovale, il Preston Grassopphers. Fondata nel settembre del 1869, il Preston è una franchigia molto importante del rugby britannico, antica e piena di storia, in cui sono cresciuti sportivamente moltissimi giocatori di livello mondiale nonché alcune autentiche leggende dello sport inglese, come Albert Neilson Hornby (1847-1925), primo uomo riuscito ad essere contemporaneamente capitano della nazionale di rugby e di cricket. Fra i diversi giocatori formatisi nel Preston che hanno vestito la maglia della nazionale negli ultimi anni, obbligatorio citare il centro campione del mondo del 2003 Will Greenwood, la seconda linea Steve Bothwick e la terza linea Pat Sanderson. La collaborazione tra i due club è iniziata diversi anni fa per iniziativa dell’italo-inglese John La Valle, di origini minturnesi ed ex pilone dei Grassopphers, che risiede a Itri e che mette generosamente a disposizione del club formiano la sua preziosa esperienza. Le squadre che gli Aurunci affronteranno con la formula di mini partite con gironi all’italiana, provengono sia dalla Gran Bretagna (oltre ai padroni di casa, le inglesi Thornton Cleveleys e Blackburn, la scozzese Broughton) che dal resto d’Europa (Dendermonde Rugby Club, campioni belga e l’olandese The Big Bulls Almelo).«La partecipazione al torneo sarà l’apice della carriera rugbistica di alcuni di noi - commenta il dirigente e fondatore della società formiana Amedeo Marchetti - ed anche un premio per la passione e la tenacia avuta nel corso di questi 12 anni di esistenza. Non nascondiamo di vivere un momento difficile, per studio e per questioni lavorative abbiamo perso molti ragazzi negli ultimi anni, il ricambio generazionale purtroppo non c'è stato e nemmeno l’impegno con la creazione del settore giovanile ha avuto i suoi risultati. Nonostante ciò a settembre proveremo nuovamente a iniziare la stagione agonistica presso l’Oratorio Don Bosco di Formia».Il team che partierà per l’Oltremanica è composto da Andrea Agresti, Belisario Bortone, Salvatore Di Fazio, Luca Di Gregorio, Lorenzo Di Muro, Amedeo Marchetti, Samuel Orlando, Fiorenzo Palmaccio e Mario Petruzzella. «Nonostante non raggiungiamo il numero minimo di giocatori per disputare il torneo – spiega il capitano Luca Di Gregorio – per affetto nei nostri confronti, nato dal gemellaggio di anni fa, il Grasshoppers, in particolare il presidente onorario Malcom Alden, ha voluto fortemente che fossimo noi a rappresentare l’Italia. Alla nostra squadra si uniranno rugbisti che nel corso degli anni sono stati ospiti da noi in Italia, consentendo una crescita sportiva per noi fondamentale. Ci aspettano giornate durissime, ma al tempo stesso indimenticabili».