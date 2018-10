Gli atleti della Top Volley Latina inaugurano a Lamezia la nuova sede della Lucky Friends

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina Sono stati gli atleti della Top Volley, Daniele Sottile e Carmelo Gitto, insieme al piccolo atleta speciale Federico a tagliare il nastro della nuova sede dell’Associazione Lucky Friends di Lamezia Terme.La società pallavolistica pontina del presidente Gianrio Falivene che da sempre, oltre all’attività sportiva, si occupa di sociale, non poteva mancare all’importante appuntamento visto che con la associazione calabrese ha in atto uno stretto rapporto di gemellaggio.La Lucky Friends si occupa a Lamezia di promuovere e favorire le attività sportive e ludico-didattiche dei ragazzi con disabilità mentale e relazionare, per dare loro la possibilità di inserirsi e confrontarsi con le varie realtà sociali.L’occasione di domenica, l’inaugurazione della sede, ha assunto un significato speciale, perché i nuovi locali fanno parte dei beni sottratti alla mafia e destinati ad attività sociali.Negli ambienti di oltre 400 metri i ragazzi speciali potranno praticare sport, dedicarsi al teatro, alla lettura, alla fotografia, alla pittura. Potranno essere inoltre trovare spazio servizi come il counseling psicologico familiare.I ragazzi della Lucky Friends sono stati protagonisti due anni fa di un fine settimana trascorso a Latina in occasione del gemellaggio con la Top Volley e con l’avvio della campagna “Accendiamo il rispetto” che la società sportiva continua a portare nelle scuole in collaborazione con la casa farmaceutica AbbVie di Aprilia. In quella occasione i ragazzi ebbero modo di intrattenersi e giocare con gli atleti della pallavolo e assistere a una partita della serie A. Una vacanza che è rimasta della memoria dei piccoli atleti speciali e che è stata l’inizio di una collaborazione che ha visto la Top Volley sempre al fianco dei ragazzi calabresi.Per questo domenica Daniele Sottile e Carmelo Gitto hanno approfittato del loro fine settimana libero dagli allenamenti, per recarsi a Lamezia Terme insieme al ds Candido Grande e al sostituto procuratore della Repubblica Luigia Spinelli (che ha sempre sostenuto le iniziative sociali della Top Volley) per l’inaugurazione della nuova sede della Lucky Friends.“Con la società di Lamezia Terme non c’è solo un gemellaggio in occasione degli eventi sociali che organizziamo – hanno detto gli atleti Sottile e Gitto - il messaggio che è partito è anche molto forte poiché la struttura che è stata inaugurata è un bene sequestrato alla malavita e questo sicuramente è qualcosa di molto importante. Come atleti siamo felici di essere coinvolti in queste iniziative e siamo convinti che il sorriso dei ragazzi della Lucky Friends abbia contagiato tutti i presenti”.