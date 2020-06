Gli artiglieri di Sabaudia impegnati in "Strade Sicure" a tutela degli obiettivi sensibili di Roma

Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia

Circa 400 artiglieri delsaranno impegnati nei prossimi 6 mesi, nella città di Roma, nell’ambito dell’operazione “”. Termina il semestre affidato alla brigata Garibaldi e subentrano i militari pontini alla guida del raggruppamento “Lazio-Abruzzo”. Saranno impegnati a garantire giornalmente la sicurezza di centocinquantasette siti ed obiettivi sensibili nel Lazio e in Abruzzo, presenti in maggioranza nella capitale, ora che, pian piano, gli spostamenti delle persone riprendono dopo il lockdown. Stazioni ferroviarie e metropolitane, ambasciate, luoghi di culto, tra i quali rientrano alcuni presidi nelle adiacenze dellae delle basiliche papali, siti turistici e di interesse storico della città di Roma, dodici dei quali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco, porti ed aeroporti, centri di accoglienza, il campo nomadi di via Salviati e l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Rocca di Cencia, nella periferia est della capitale: in questi luoghi i militari opereranno, congiuntamente alle forze di Polizia, per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso servizi di vigilanza, attività di perlustrazione e controllo del territorio per il contrasto alla criminalità e alla prevenzione di attacchi terroristici. Ovviamente non mancheranno attività di controllo a seguito dell’emergenza sanitaria da covid 19. Il passaggio di consegne tra il comandante della brigata “Garibaldi”, il generale, e il comandante del COMACA, il generale, è avvenuto nella caserma “Gandin” di Roma, quartier generale del raggruppamento alla presenza del comandante delle Forze Operative Sud, il generale Rosario Castellano.