Gli appuntamenti del vescovo per la settimana santa nella diocesi di Latina

La Curia di Latina ha reso noto il calendario dei riti della Settimana Santa ai quali sarà presente il vescovo, monsignor Mariano Crociata, a partire da domani, 14 aprile, per la domenica delle Palme e della Passione del Signore.L'appuntamento domani è alle 10,30 a Sezze: benedizione dei rami d’ulivo nella cappella delle Suore Oblate del Bambin Gesù. A seguire Processione e Santa Messa nella Concattedrale di Santa MariaMercoledì Santo alle 17,30 a Latina la messa crismale nella Cattedrale di San Marco. Giovedì celebrazione alle 17 a Priverno, nella concattedrale di Santa Maria, della messa in Coena Domini. Venerdì, invece, alle 18 azione liturgica della Passione del Signore nella Cattedrale di San Marco. Alle 21,15 Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù e arrivo in Cattedrale. Sabato veglia pasquale dalle 22,30 nella cattedrale di San Marco, mentre il giorno di Pasqua celebrazione della messa nella concattedrale di San Cesareo a Terracina. Lunedì dell'Angelo, infine, alle 10.30 messa al Santuario del santissimo Crocifisso di Bassiano.