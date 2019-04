Addio a Giuseppina Zampieri, decana del mercato coperto: domani i funerali a San Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato coperto di Latina da oggi non sarà più lo stesso. Non ci sarà più quell'anziana e meravigliosa signora con i capelli candidi, gli occhi azzurri e un indimenticato accento veneto. Si è spenta ieri mattina la decana del mercato, Giuseppina Zampieri in Pattaro, classe 1922 da Padova. Era sua, e ora dei suoi figli, la prima licenza che l'autorizzava a vendere i frutti della sua terra, la verdura che sistemava con tanto amore sui banchi nella struttura di via Don Minzoni ora e prima, per decenni, nel mercato storico della città di via Don Morosini. Ma quando Giuseppina Zampieri e suo marito iniziarono quel mercato non c'era neppure, Latina era appena agli albori.Ieri mattina, dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Santa Maria Goretti, il suo cuore ha cessato di battere. Le sono stati vicini fino all'ultimo i figli, Franco, Renato e Mario con le loro famiglie e i nipoti che nonna Beppina adorava. Una donna che è stata un pilastro per la sua attività e per la sua famiglia, non ha mai abbandonato il suo banco e il suo lavoro, è andata fino all'ultimo accompagnata dai figli, con la passione e la voglia di fare che neppure tanti giovani hanno. Lei aveva una parola e un sorriso per tutti, un aneddoto, un ricordo di chi Latina l'ha vista nascere e con la città ha visto crescere il suo mercato annonario, dove sono passate generazioni di latinensi. Era un piacere per tanti fermarsi da lei, anche solo per scambiare qualche parola, una donna lucidissima e affettuosa, una signora determinata e saggia.Era arrivata dal Veneto, aveva sposato un veneto come lei, un Pattaro, famiglie che hanno fatto la storia di questa città. Da alcuni anni i Pattaro di tanto in tanto si incontrano per un raduno di famiglia, un pranzo domenicale che è un enorme abbraccio. Quando zia Beppina, come la chiamano tutti i parenti, partecipava, il cuore di quell'abbraccio era lei. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella Cattedrale di San Marco.