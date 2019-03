Giurano i nuovi medici iscritti all'Ordine di Latina: «Mai passacarte». Tutti i nomi

Ultimo aggiornamento: 15:38

I nuovi medici iscritti all'Ordine di Latina che giurano per la prima volta e i loro colleghi, con 30, 40 e 50 anni di iscrizione che ripetono con loro la formula. Si è conclusa come ormai tradizione la cerimonia che vede "sfilare" i neo iscritti, far illustrare brevemente le loro tesi e indicare le aspirazioni professionali. Il tema di quest'anno era "Medico o passacarte" e più interventi hanno sottolineato come l'eccessiva burocratizzazione toglie al medico il proprio ruolo principale.All'evento presso la Curia vescovile - che era anche "cardioprotetto" - presentato da Dina Tomezzoli, hanno partecipato circa 500 persone. «L'Ordine è diventato un ente pubblico - ha detto il presidente, Giovanni Maria Righetti - ma non è alla deriva burocratrica, dobbiamo ricordarci che siamo una comunità».Il preside della facoltà di Medicina e farmacia, Carlo Della Rocca, ha sottolineato come l'università a Latina sia passata da zero a più corsi e come quello di Medicina sia uno dei più importanti: «Molti di noi soffrono della necessità di dover passare molto tempo a passare carte. Spiegare ai burocrati che noi facciamo i medici»Dei 55 nuovi iscritti, 35 arrivano proprio da "Sapienza", 21 dei quali dal polo pontino. Le specializzazioni sono cardiologia e ginecologia come prima scelta, quindi anestesia. Il 45% di loro immagina un futuro all'estero. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli esculapi d'argento agli iscritti dell'ultima sessione 2018 per l'abilitazione alla professione e a quelli della prima del 2019