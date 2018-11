Giurano i nuovi dottori commercialisti iscritti all'Ordine di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerimonia di giuramento per i nuovi iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti. Un'iniziativa che si svolge dal 2013 ed è ormai un appuntamento fisso al momento dell'iscrizione, dopo il superamento dell'esame di Stato.I neo-iscritti Francesco Mercuri, Giacomo Tomassini, Luca Capotosto (i primi tre da sinistra nella foto), Ugo Coluzzi, Veronica Baglieri, Matteo Canciano e Carlo Tramontan (i primi quattro partendo da destra) sono stati accolti dal presidente Efrem Romagnoli e dalla consigliera Adelia Davoli. Ha preso parte alla cerimonia anche Ugo Berardi, delegato del presidente della commissione territoriale di disciplina.Durante l’evento sono stati affrontati vari temi di particolare interesse per chi inizia la professione, come le esigenze dei nuovi iscritti, il presente e il futuro della categoria, il codice deontologico e i profili disciplinari.La cerimonia è poi entrata nel vivo con la lettura della formula di giuramento e la consegna degli attestati di iscrizione, per concludersi con la foto di gruppo e l’aperitivo di augurio per la professione.«La Cerimonia del giuramento testimonia la volontà del Consiglio di accogliere i nuovi iscritti nell’Ordine, avviando da subito dialogo e collaborazione con i rappresentanti dell’ente, valorizzando e rafforzando il senso di appartenenza alla categoria dei commercialisti» – ha commentato il presidente Efrem Romagnoli.