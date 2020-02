Verità per Giulio Regeni, appello di Amnesty International al sindaco Coletta

Amnesty International di Latina chiede un impegno della città per aderire alla campagna "Verità per Giulio Regeni" colorando i propri balconi di giallo: non solo per ricordare ai cittadini che la verità è l'unica strada che può percorrere la democrazia, ma anche alla luce dei recenti eventi che vedono in pericolo Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, studente di Bologna che si trova dall’8 febbraio in detenzione preventiva nella città di Mansoura.



"Rivolgiamo - spiegano gli attivisti - un appello al sindaco Damiano Coletta, augurandoci che la mozione presentata possa trovare pieno consenso dal consiglio comunale affinché Latina, "città dei diritti", possa contribuire alla luce che ogni giorno Amnesty International si impegna ad accendere contro le ingiustizie".