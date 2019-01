Giuliano Leo da Terracina a Chi vuol essere milionario lancia il tormentone social #tinderessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è presente su Facebook ma, paradossalmente, è diventato per una intera notte l’eroe dei social network italiani, tutto questo grazie a una battuta (forse involontaria) al quiz televisivo "Chi vuol essere milionario" con Gerry Scotti su canale 5. E' successo tutto intorno alle 23:30 di ieri (venerdì) quando a seguito di una domanda sui "social", Giuliano Leo, 47 anni, di Terracina, si è un po' incartato dopo un ottimo percorso ammettendo la sua poca dimistichezza con le nuove tecnologie."Qual è l'applicazione utilizzata per trovare l'anima gemella?" ha chiesto il conduttore a Giuliano. E lui ha iniziato il suo ragionamento tra le quattro opzioni proposte. "Linkedin è quella che serve ai professionisti" ha esordito Giuliano, che a Terracina è molto conosciuto e gestisce un'impresa di giardinaggio, quindi una volta scartato la prima opzione è passato alle altre fino ad arrivare a Tinder (che sarebbe stata poi la risposta giusta) ma il ragionamento del giocatore pontino è stato "Tinder? Forse perché t'inderessa?" pronunciato con un accento che ha lasciato trasparire il modo di dire terracinese che ha fatto scoppiare dal ridere il pubblico presente e lo stesso Gerry Scotti che poi più volte ha ripetuto il neologismo creato da Giuliano.LA VITTORIA - Alla fine della trasmissione Giuliano Leo, appassionato di podismo visto che si allena e gareggia con l'Atletica Hermada, ha vinto 30.000 euro, ha inoltre dichiarato pubblicamente di voler finalmente sposare la sua compagna ed è stato celebrato dal figlio (intervenuto in suo soccorso dandogli la risposta giusta alla domanda sui social) e dagli amici che da Terracina lo avevano accompagnato agli studi televisivi.TORMENTONE SOCIAL - Immediatamente gli utenti dei social si sono scatenati. Su Twitter è stato creato l'hashtag #tinderessa che è stato utilizzato un migliaio di volte con i navigatori della rete che, tra mille risate e apprezzamenti, hanno provato a spingerla per farla entrare "in tendenza" senza però centrare l'obiettivo."Dategli un milione solo per questa battuta" hanno ripetuto in molti sui social network, ricevendo decine di apprezzamenti e condivisioni.Per far entrare #tinderessa "in tendenza" (ovvero tra le 10 più pronunciate in Italia) sarebbe servito uno sforzo incredibile ma il risultato è stato centrato lo stesso vista la viralità che #tinderessa ha ottenuto, anche perché a entrare in tendenza solitamente ci sono i fatti di cronaca, i tormentoni politici o gli eventi sportivi.