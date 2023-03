Giulia Schiff, in Tribunale il video sul nonnismo al 70esimo Stormo: «Una tortura rivedere quelle immagini»

Ha parlato a lungo risondendo alle domande prima del pubblico ministero poi del suo legale Giulia Schiff, l'ex allieva dell'Aeronautica militare che ha denunciato un episodio di nonnismo all'interno della base del 70esimo Stormo di Latina, episodio del quale sono chiamati a rispondere davanti al giudice monocratico del Tribunale del capoluogo pontino otto militari accusati di violenza e lesioni.



Giulia Schiff in Tribunale

La 23enne oggi in aula ha rivisto per la prima volta il video di quel giorno di cinque anni fa dove, a conclusione del volo che le ha fatto ottenere il brevetto di pilota, viene estratta dal velivolo per essere gettata in piscina come da tradizione: ma in quei sette minuti la 23enne viene colpita con delle verghe ricavate da alcuni rami di albero nonostante le sue richieste di smettere, poi usata come ariete mentre con la testa le fanno colpire un'ala di aereo pianta a terra e poi gettata in piscina. "E' stata una tortura - commenta - rivedere quelle immagini secondo per secondo mentre io chiedevo di fermarsi e loro continuavano". In aula sono state anche mostrate le fotografie deegli ematomi riportati in seguito a quei colpi.