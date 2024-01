Venerdì 5 Gennaio 2024, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 12:16

I familiari di Enrico Tamburrino, l'anziano giudice onorario in pensione ucciso all'interno di una residenza per anziani a Latina da Franco Zampierollo, anche lui ospite della struttura, vogliono sapere la verità e capire se per la morte del loro congiunto ci siano eventuali responsabilità da parte del personale della struttura sanitaria.

Il 14 maggio 2021 l'84enne ex giudice onorario venne aggredito brutalmente. Zampierollo lo colpì ripetutamente tanto da provocargli fratture e ematomi gravissimi. La vittima era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti ma era morta dopo alcuni giorni. Il processo all'omicida si è concluso il 21 dicembre scorso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale Mario La Rosa con una dichiarazione di non luogo a procedere per l'incapacità di intendere e volere di Zampierollo. Sul caso era stata aperta anche una inchiesta bis per accertare eventuali altre responsabilità. La moglie e i tre figli della vittima, assistiti dall'avvocato Manrico Pensa, subito dopo l'aggressione e il decesso del loro congiunto avevano presentato una denuncia sia contro l'aggressore, sia contro ignoti. Nel primo caso l'inchiesta ha fatto il suo corso con la contestazione dell'omicidio preterintenzionale e il successivo proscioglimento.

Nel secondo caso il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto l'archiviazione, ma i familiari della vittima si sono opposti. Nell'udienza in camera di consilgio il giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa ha accolto la richiesta e ordinato al pubblico ministero di procedere a nuove indagini dandogli sei mesi di tempo.

Secondo il giudice vi sono «alcuni rilievi meritevoli di approfondimento per escludere eventuali responsabilità a carico di coloro che erano gravati da una posizione di garanzia in seno alla struttura. L'esame clinico evidenzia come Zampierollo scrive ancora il gip il giorno antecedente il fatto e anche poche ore prima si fosse recato nella stanza della vittima proferendo minacce di morte».

Così come hanno chiesto i familiari il giudice ritiene che sia necessario verificare «se in presenza di tali criticità il personale sanitario avrebbe dovuto adottare misure preventive di natura coercitiva e se il personale in servizio fosse in misura sufficiente per garantire un monitoraggio costante del paziente Zampierollo».

Il legale della famiglia di Tamburrino ha inoltre sollevato un altro dubbio, condiviso anche questo da gip La Rosa, vale a dire se la patologia dalla quale è affetto Zampierollo non richiedesse il ricovero in una struttura differente da una residenza per anziani e adeguata anche in termini di sicurezza alle sue condizioni di salute. Non è chiaro se l'Azienda sanitaria abbia avuto un ruolo in questa vicenda e sulla valutazione delle condizioni dell'aggressore che forse avrebbero reso necessario il suo trattamento in una struttura diversa e specializzata in casi di disturbi della salute mentale.

A questo punto non si può escludere che il pubblico ministero possa conferire un supplemento di incarico ai consulenti già nominati affinché chiariscano tali aspetti.