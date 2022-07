Girava per lo Scalo con una pistola in pugno: era una scacciacani, denunciato

Girava in piena notte, a Latina Scalo, impugnando una pistola insieme a un amico ed è stato notato da alcuni passanti e residenti della zona che, allarmati, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto è sopraggiunta immediatamente una pattuglia della squadra volante della questura che ha iniziato a perlustrare ogni angolo del quartiere e che poco dopo è riuscita a rintracciare un uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dai testimoni alla centrale operativa.

Il giovane si trovava in compagnia di un'altra persona ed effettivamente aveva ancora in mano l'arma che era stata notata dai residenti. Nel tentativo di sfuggire al controllo degli agenti i due uomini hanno opposto un'energica resistenza colpendoli ripetutamente e minacciandoli anche di future ritorsioni. Il primo è stato però subito disarmato, reso inoffensivo e poi sottoposto a una perquisizione personale. L'accertamento ha consentito di scoprire un caricatore e un colpo a salve.

Nascosta in un cespuglio poco distante è stata invece rinvenuta una scatola abbandonata e probabilmente gettata poco prima dal giovane, al cui interno c'erano 46 munizioni 8mm, tutte a salve. La stessa pistola impugnata dal ragazzo, è risultata un'arma finta ma l'intento era probabilmente quello di utilizzarla per intimidire qualcuno in un'azione criminale.

E' bastato un rapido controllo da parte dei poliziotti per scoprire che i due uomini, entrambi 24enni del posto, avevano alle spalle una lunga serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Tutti e due sono stati dunque denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

