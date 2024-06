Morto lo chef Nanni Durante dello storico ristorante Giovannino al lido di Latina

E' morto a 48 anni Giovanni Durante, conosciuto come Nanni, lo chef del famoso ristorante "Giovannino" al lido di Latina. Lo chef da anni lavorava nello storico ristorante di famiglia fondato nel 1939 da Giovannino Durante, pescatore e gourmet.

Il funerale di Giovanni Durante sarà celebrato mercoledì 12 giugno alle 10 nella chiesa SS. Cuore di Gesù a borgo Sabotino.

«Ho appreso - commenta Gianluca Di Cocco, ristoratore al lido di Latina e assessore comunale - la notizia della scomparsa improvvisa di Nanni, amico d'infanzia, collega e chef riconosciuto e apprezzato non solo dalla nostra comunità e da tante persone che in questi anni hanno frequentato il mitico ristorante Giovannino. Grazie al suo estro, la sua passione per il lavoro, la cura per l'ambiente si è fatto conoscere nella nostra città e non solo: una cucina eccezionale e genuina tale da farne un veicolo di cultura e ricevere numerose attestazioni. Una notizia terribile che mi addolora, esprimo la mia vicinanza a tutta la famiglia».