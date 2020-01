"Giovani ingegni di verde e di arte", Italia Nostra lancia un concorso di idee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ami Latina? La conosci a fondo? Vuoi contribuire al suo miglioramento? Sono le domande dalle quali parte la sezione di Italia Nostra che bandisce un concorso di idee per giovani dai 18 ai 35 anni e per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori «finalizzato a sollecitarne la diretta partecipazione alla crescita della città attraverso la valorizzazione dei suoi piccoli spazi».Il tema è “Giovani ingegni di verde e di arte” attraverso il quale l'associazione intende avvicinare i ragazzi educandoli al decoro e alla bellezza dando loro l’opportunità di perseguire progetti e aspirazioni nel campo dei beni ambientali e architettonici attraverso la partecipazione ai programmi dell’Associazione stessa.«Proponici le tue idee per piccole aree urbane (città e borghi) libere o di risulta (aiuole, spicchi di verde abbandonato o insignificanti, angoli di parcheggi, parcheggi desolati, …) con soluzioni tipo: • opzioni verdi (alberature, urban jungle, pareti verticali, filari d’alberi, ...) • istallazioni funzionali • opere d’arte • punti di socializzazione (panchine, giochi…) • trasformazione di alberi caduti o secchi in arredo urbano, opere d’arte… • grandi o piccole fioriere da posizionare in luoghi strategici • ogni proposta utile ad eliminare il degrado e a migliorare il decoro urbano»Al primo classificato 300 euro, al secondo 200 e al terzo 100. Scadenza per la trasmissione degli elaborati 26 aprile, informazioni all’indirizzo italianostralatina@gmail.com o sul bando scaricabile qui