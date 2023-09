Giovane insospettabile trovato con armi e droga, arrestato

È stato trovato in possesso di un chilo e mezzo tra cocaina e crack e di due armi. Nelle scorse ore i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto un 18enne del posto, incensurato. Il giovanissimo è stato sorpreso con lo stupefacente, con un fucile a pompa e con una pistola semiautomatica calibro, oltre a ben 73 munizioni di vario calibro. Il ragazzo è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato trasferito in carcere a Latina.

A lui i militari di via Tiberio sono arrivati al termine di uno specifico servizio antidroga. Le indagini degli uomini dell’Arma vanno avanti per far emergere i "veri" possessori della droga e delle armi. L'ipotesi più verosimile è che il giovane si sia prestato a custodire il materiale in cambio di soldi facili a fine mese.