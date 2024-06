Giovane disabile non rientra a casa, appello social dei familiari in ansia

Nel primo pomeriggio di oggi si sono perse le tracce di un giovane residente a Cori, Gabor Ciprian, l’appello social della sorella è diventato subito virale: “Buonasera, mio fratello è sceso alla fermata dell’autobus al quartiere San Valentino oggi alle ore 15.20, da allora abbiamo perso le sue tracce e non ha fatto più ritorno a casa, chiunque lo vedesse è pregato di chiamare il 112 o il mio numero 3283520070. È un ragazzo disabile, per favore aiutatemi!!!”.



Tantissime le condivisioni, la foto in queste ore sta facendo il giro di diversi social network tra i quali anche i gruppi Whatsapp attivi tra Cori e Cisterna. L’ultimo avvistamento risale infatti tra l’orario in cui l’uomo ha preso il pullman in una fermata del centro della città lepina e la discesa nel popolare quartiere della patria dei butteri. Al lavoro le forze dell’ordine impegnate a ispezionare i luoghi abitualmente frequentati dallo scomparso.