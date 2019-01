Giorno della memoria, l'incontro con i testimoni organizzato dalla Prefettura di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma lunedì 28 gennaio, in occasione del "Giorno della Memoria", la manifestazione in ricordo della Shoah a Latina. L'appuntamento organizzato dalla Prefettura di Latina si svolgerà presso il teatro "Ponchielli" dell’istituto comprensivo “Volta” di Latina, a partire dalle 10. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'istituto, l’ufficio scolastico provinciale, il Comune di Latina e con la partecipazione dei Liceo“Manzoni” e del Liceo Artistico.Durante la manifestazione sono previsti momenti di riflessione e approfondimento attraverso i racconti di alcuni passaggi significativi della Shoah da parte degli studenti.Durante l'incontro verranno consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari di diciassette cittadini pontini, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Parteciperà alla cerimonia il cittadino di Formia Livio Pedron, deportato in Austria durante il secondo conflitto mondiale, insignito al Quirinale il 24 gennaio che su invito del Prefetto Maria Rosa Trio, porterà una testimonianza diretta del suo vissuto e racconterà davanti alle scolaresche presenti dei sacrifici e delle sofferenze subiti.E’ stato invitato a partecipare anche un altro testimone di quel tempo, Giuseppe Melappioni, ex marconista di Civitanova Marche, di 99 anni che vive a Gaeta. I familiari riceveranno per lui la medaglia.25 gennaio 2019______________________________