Giornate della memoria, conferenza a Latina sugli ufficiali italiani trucidati a Kos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà venerdì 31 Gennaio a partire dalle 17 presso il Museo della Terra Pontina (Piazza del Quadrato n. 24 - Latina), la Conferenza dal titolo: "Kos, una tragedia non più dimenticata". L'iniziativa è a cura del Museo della Terra Pontina e del colonnello Pietro Giovanni Liuzzi, presidente del comitato per i Caduti di Kos, ed in collaborazione con l’Associazione nazionale combattenti e reduci – Federazione provinciale di Latina. L'incontro si inserisce nel palinsesto ufficiale delle attività relative alla "Giornata della Memoria" «al fine di perpetuare il ricordo del sacrificio di 103 Ufficiali Italiani del 10° Reggimento di Fanteria “Regina” trucidati dai nazisti sull’Isola di Coo nell’ottobre 1943, fucilati come rappresaglia per la resistenza opposta all’invasione tedesca dell’isola dopo l’Armistizio di Cassibile dell’8 settembre 1943, che sanciva la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli anglo-americani».La Conferenza si propone, fra l'altro, attraverso la disamina della documentazione ufficiale dell’epoca ed i risultati delle indagini condotte negli anni dal colonnello Pietro Giovanni Liuzzi proprio sull’isola di Coo al fine di ricercare i resti mortali dei 103 ufficiali italiani, di contribuire a favorire il ricordo e la conoscenza storica su una tragica vicenda per troppi anni dimenticata affinchè Kos, al pari di Cefalonia, El Alamein, Nikolajewka ed altri, rientri a pieno titolo nei luoghi della memoria nazionale.