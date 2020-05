Giornata positiva: un solo nuovo caso di Covid in provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche oggi giornata positiva per la provincia di Latina Il bollettino della Asl dà notizia di un solo nuovo contagio, un paziente trattato a domicilio nel comune di Norma Oltre al +1 della città lepina che si attesta in totale a quota 3, il sistema sanitario pontino rileva anche due nuovi pazienti guariti e due ricoverati in meno che passano da 54 a 52.Mentre la situazione al livello provinciale migliora giorno dopo giorno, anche in provincia di Latina vengono presi d'assalto i laboratori analisi per i testi sierologici con i cittadini disposti a spendere somme comprese tra i 30 e i 40 euro pur di sapere se sono venuti a contatto con il virus.A proposito di test sierologici, da lunedì partirà anche l'indagine di sieroprevalenza della Regione Lazio su un campione di 62.409 operatori delle forze dell'ordine. Si comincerà dai militari della Guardia di Finanza.Salute Lazio, intanto, ricorda che è attivo il numero verde per l'assistenza psicologica per i cittadini.