Giornata mondiale dello scimpanzè, domenica festa con "Tanga" ad Aprilia

In occasione dello "Scimpanzè day" di domenica 14 luglio, festa anche ad Aprilia, allo "Zoo delle star" di Daniel Berquiny, dove sarà celebrata "Tanga", star del film "Bingo Bongo".Lo Zoo delle Star di via Fossignano è un parco faunistico che ospita oltre cento specie di animali-attori del cinema e della televisione. Il 14 luglio è il giorno in cui l'etologa e naturalista inglese Jane Goodall - fondatrice del Jane Goodall Institute - iniziò la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé, in quello che oggi è il Gombe Stream National Park in Tanzania.Allo zoo delle Star, visitabile tutti i fine settimana, è ospitato uno degli scimpanzè più famosi d'Italia: si tratta di Tanga, che giovanissima fu protagonista nel film con Adriano Celentano Bingo Bongo del 1982. Oggi ha quasi 42 anni e con l'addestratore Daniel Berquiny ha un rapporto strettissimo: «Per me è come una figlia», dice.Il JGI Italia ha pubblicato il censimento degli scimpanzé e delle scimmie antropomorfe nel nostro Paese, dove ci sono numerosi animali tenuti in cattività: ora ci sono 49 scimpanzé, di cui il più giovane ha appena un anno, il più vecchio è un maschio di 52 anni. Ci sono anche un gorilla e due oranghi. Gli scimpanzé provenienti da sequestri sono 23.