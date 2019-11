Giornata mondiale dell'infanzia, la torre civica di Latina si illumina di blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orologio della torre civica del Comune di Latina si illumina di blu in occasione della "Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza" in programma mercoledì 20 novembre.Il Comune, infatti, ha aderito all’iniziativa #GoBlue lanciata dall’Unicef, una campagna di sensibilizzazione lanciata nel novembre del 2018 a livello internazionale. Le città che partecipano illuminano di blu un monumento simbolico per chiedere che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato.Quest’anno, poi, la data del 20 novembre avrà un significato particolare: è infatti il trentesimo anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con l'occasione a partire dalle 15 presso la sala “Enzo De Pasquale”, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune si terranno i tavoli di co-progettazione organizzati dai servizi pubblica istruzione, welfare e politiche giovanili sui temi delle opportunità educative e contrasto della dispersione scolastica. I tavoli sono aperti a tutti ed è possibile aderire attraverso il modulo online che si trova sulla home page del sito del Comune, nella sezione “In evidenza”.