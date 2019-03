Giornata mondiale dell'acqua, la curiosità degli studenti alle iniziative di Acqualatina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi i festeggiamenti della Giornata Mondiale dell’Acqua ci hanno portato al Teatro Moderno di Latina.Oltre 400 studenti delle scuole elementari “San Giovanni Bosco” e “Frezzotti-Corradini” di Latina, “Cena” di Cisterna, “Lelia Caetani” di Norma e “Maria Montessori” di Terracina che hanno applaudito lo spettacolo teatrale “Bahamut” e il film “Il bacio azzurro”.Al termine mumerose domande per l'amministratore delegato, l’Ingegnere Marco Lombardi. Quanto è lunga la rete di Acqualatina? A che velocità viaggia l’acqua nei tubi? Quanto dura il processo di depurazione? Sono alcuni esempi delle curiosità di questi giovanissimi studenti. «Ciascuno può e deve fare del proprio meglio per salvaguardare le risorse idriche e l’ambiente, noi per primi. Ci è sembrato doveroso coinvolgere quanto più possibile gli studenti del territorio su cui operiamo e lo faremo sempre più» - ha detto lo stesso amministratore.Il presidente della società, Michele Lauriola: «Tengo molto a questa manifestazione, a cui ho già partecipato con gioia lo scorso anno. Coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche del risparmio idrico e della tutela ambientale è un dovere per tutti, soprattutto per un gestore di pubblico servizio come Acqualatina».